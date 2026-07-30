व्यापार वार्ता में उठ सकता है 100 फीसदी शुल्क का मुद्दा

रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अमेरिकी विधेयक भारत के लिए एक चिंता का विषय है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सीधा असर कम है। अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की प्रगति और राष्ट्रपति को शुल्क लगाने के अधिकार के कारण भारत पर स्वतः टैरिफ नहीं लगेगा।

नई दिल्ली, एजेंसी। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अमेरिकी विधेयक भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसका भारत पर सीधे लागू होने की संभावना फिलहाल कम है। इसकी बड़ी वजह भारत-अमेरिका के बीच जारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की सकारात्मक बातचीत और दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी है। अमेरिकी सीनेट में आगे बढ़ा यह द्विदलीय विधेयक रूस की तेल आय पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारत जैसे साझेदार देशों को दंडित करना नहीं, बल्कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बनाना है। यदि यह कानून बन भी जाता है, तब भी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होगा कि किस देश पर कितना शुल्क लगाया जाए या किसी को छूट दी जाए। इसलिए भारत पर स्वतः 100% टैरिफ लगना तय नहीं माना जा रहा है。

प्रमुख सवाल-जवाब 1. क्या यह अभी कानून बन गया है?

नहीं। विधेयक अभी अमेरिकी संसदीय प्रक्रिया में है। दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह कानून बनेगा।

2. क्या कानून बनते ही भारत पर 100% टैरिफ लग जाएगा?

नहीं। कानून राष्ट्रपति को 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देगा। अंतिम फैसला राष्ट्रपति करेंगे। कम शुल्क या छूट भी दी जा सकती है।

3. भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर क्या असर पड़ेगा?

दोनों देश व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यदि रूसी तेल का मुद्दा उठता भी है, तो उसे व्यापार वार्ता के जरिए सुलझाने की कोशिश होगी।

भारत पर असर 4. भारत पर क्या असर पड़ सकता है?

यदि अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ लगाता है तो भारतीय निर्यात महंगा हो सकता है। इंजीनियरिंग सामान, फार्मा, टेक्सटाइल और रत्न-आभूषण जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है। भारत को ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों के बीच संतुलन बनाना होगा。

अमेरिका के लिए स्थिति 5. अमेरिका के लिए इसका क्या मतलब होगा?

अमेरिका रूस की तेल आय कम करना चाहता है, लेकिन ऐसा कदम भारत जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ व्यापारिक तनाव भी बढ़ा सकता है।

भारत का वर्तमान स्थिति 7. भारत फिलहाल कितना रूसी तेल खरीद रहा है?

यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस के सबसे बड़े तेल खरीदारों में शामिल हो गया है। रियायती कीमतों के कारण रूस भारत का प्रमुख कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।

वैकल्पिक उपाय 8. भारत के पास क्या विकल्प हैं?

भारत अमेरिका से कूटनीतिक बातचीत जारी रख सकता है, रूस से तेल खरीद में आंशिक बदलाव कर सकता है और सऊदी अरब, यूएई, इराक, अमेरिका तथा ब्राजील जैसे अन्य देशों से आयात बढ़ाकर आपूर्ति के स्रोतों में विविधता ला सकता है।