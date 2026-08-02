चीनी सोशल मीडिया पर भारत-विरोधी सामग्री पर चिंता जताई
चीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भारतीय दूतावास के ‘ओपन हाउस’ कार्यक्रम में भारत-विरोधी सामग्री, कार्य वीजा में गिरावट और जीवनसाथियों के रोजगार पर प्रतिबंध जैसी चिंताओं को व्यक्त किया। राजदूत विक्रम दुरईस्वामी ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए की गई कोशिशों और समाज में फैली भ्रामक सूचनाओं का सामना करने पर चर्चा की।
बीजिंग, एजेंसी। चीन में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भारतीय दूतावास में आयोजित ‘ओपन हाउस’ कार्यक्रम में चीनी सोशल मीडिया पर भारत-विरोधी अपमानजनक सामग्री, भारतीय पेशेवरों को कार्य वीजा मिलने में गिरावट तथा उनके जीवनसाथियों के रोजगार पर प्रतिबंध सहित कई मुद्दों पर चिंता जताई। दूतावास ने शुक्रवार को इस जनसंपर्क पहल का आयोजन किया, जिसमें बीजिंग में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर शामिल हुए और समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। भारत के राजदूत विक्रम दुरईस्वामी ने भारतीय समुदाय के सदस्यों से विभिन्न विषयों पर बातचीत की।
चिंताओं का उल्लेखबैठक के दौरान जिन प्रमुख चिंताओं को उठाया गया, उनमें चीनी सोशल मीडिया मंचों पर भारतीयों, उनके खान-पान और संस्कृति के खिलाफ बढ़ती अपमानजनक सामग्री, भारतीय पेशेवरों को जारी किए जाने वाले कार्य वीजा की संख्या में कमी, उनके जीवनसाथियों के रोजगार पर प्रतिबंध तथा दूतावास संबंधी सेवाओं से जुड़ी कठिनाइयां शामिल थीं।
मई में चीन में भारत के राजदूत का पद संभालने वाले दुरईस्वामी ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत उन्होंने चीनी अधिकारियों के साथ संपर्क बढ़ाया है। चीनी सोशल मीडिया पर भारत-विरोधी और अपमानजनक सामग्री को लेकर जताई गई चिंताओं के जवाब में दुरईस्वामी ने कहा कि चीनी सरकार भी इस तरह की सामग्री में बढ़ोतरी को लेकर चिंतित है और इससे निपटने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास भी अपने सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से तथ्य-आधारित जानकारी साझा कर भ्रामक सूचनाओं का जवाब दे रहा है।
सहायता की व्यवस्थाराजदूत ने कहा कि दूतावास कार्यस्थल से जुड़े विवादों या समस्याओं का सामना कर रहे भारतीयों की सहायता के लिए कानूनी विशेषज्ञों के साथ एक व्यवस्था विकसित करने पर भी काम कर रहा है।
दुरईस्वामी ने बताया कि अगले सप्ताह से भारतीय दूतावास भारतीय वीजा के लिए आवेदन करने वाले चीनी नागरिकों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया को और सरल बनाएगा, ताकि भारत की यात्रा को बढ़ावा दिया जा सके।
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