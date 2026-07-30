राष्ट्रमंडल खेल : चित्रावेल और प्रभु त्रिकूद के फाइनल में पहुंचे
ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुष त्रिकूद स्पर्धा में प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। चित्रावेल ने 16.41 मीटर की छलांग लगाई जबकि प्रभु ने 16.26 मीटर की कूद लगायी। राउंड में शीर्ष 12 खिलाड़ियों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।
ग्लास्गो, एजेंसी। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने गुरुवार को राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चित्रावेल ने अपने पहले और एकमात्र प्रयास में 16.41 मीटर की छलांग लगाई। ठंडे और तेज हवाओं वाले मौसम के कारण 14 में से कोई भी एथलीट 16.60 मीटर के स्वतः क्वालिफिकेशन मानक को पार नहीं कर सका। चित्रावेल ने दूसरा और तीसरा प्रयास नहीं किया। उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 17.37 मीटर है। इस सत्र का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 17.08 मीटर रहा है। प्रभु को क्वालिफिकेशन के दौरान कुछ तनावपूर्ण पल झेलने पड़े।
उन्होंने अपने पहले दो प्रयास फाउल कर दिए, लेकिन अंतिम प्रयास में 16.26 मीटर की कूद लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया। शनिवार को होने वाले फाइनल के लिए शीर्ष 12 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया। जमैका के जॉर्डन स्कॉट ने दूसरे प्रयास में 16.56 मीटर की छलांग लगाकर क्वालिफिकेशन राउंड में पहला स्थान हासिल किया।
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