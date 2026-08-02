क्या आप जानते हैं?

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By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आज ही भारत की खोज करने निकला था कोलंबस इंट्रो: इतालवी नाविक क्रिस्टोफर

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आज ही भारत की खोज करने निकला था कोलंबस इंट्रो:

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कोलंबस की यात्रा

इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस 3 अगस्त 1492 को भारत के लिए नया समुद्री रास्ता खोजने निकले थे, लेकिन इस यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। दिलचस्प है कि वे पूरी जिंदगी मानते रहे कि उन्होंने भारत खोज लिया है लेकिन असल में अमेरिगो वेसपुची नाम के नाविक ने साबित किया कि नया महाद्वीप अमेरिका है।

यात्रा का आरंभ

-3 अगस्त 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के पालोस डी ला फ्रोंटेरा बंदरगाह से भारत का नया समुद्री रास्ता खोजने के लिए रवाना हुआ था।

-स्पेन के पालोस डी ला फ्रोंटेरा बंदरगाह से अपने तीन नावों के साथ उन्होंने पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा शुरू की थी।

-लेकिन गलती से वह अमेरिका पहुंच गया

-उस दौर में यूरोपीय देशों के लिए भारत के मसाले, रेशम और धन-दौलत बहुत कीमती थे।

यात्रा की कठिनाइयाँ

-1453 में उस्मानी साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, जिससे यूरोप से भारत आने वाला जमीनी व्यापारिक रास्ता बंद हो गया।

- इसलिए यूरोपीय देशों में भारत पहुंचने का नया समुद्री रास्ता खोजने की होड़ मच गई।

पहली बार जमीन दिखाई दी

-लगभग सवा दो महीने की लंबी और कठिन समुद्री यात्रा के बाद 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस को पहली बार जमीन दिखाई दी।

-वह आज के कैरेबियाई द्वीप 'बहामास' पहुंच गया था

प्रश्न और उत्तर

कोलंबस ने कब यात्रा शुरू की?
क्रिस्टोफर कोलंबस ने 3 अगस्त 1492 को यात्रा शुरू की।
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