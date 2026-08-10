Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खेल : नेशनल बैंक ओपन : गफ, शेल्टन क्वार्टर फाइनल में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

नेशनल बैंक ओपन : गफ, शेल्टन क्वार्टर फाइनल में टोरंटो, (नेशनल बैंक)। अमेरिका की

खेल : नेशनल बैंक ओपन : गफ, शेल्टन क्वार्टर फाइनल में

नेशनल बैंक ओपन : गफ, शेल्टन क्वार्टर फाइनल में टोरंटो, (नेशनल बैंक)। अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी कोको गफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रूस की अलीना कोर्निवा को हराकर नेशनल बैंक ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष वर्ग में बेन शेल्टन ने भी अंतिम आठ में जगह बना ली। रविवार को कोको गफ ने चौथे राउंड में रूस की अलीना कोर्निवा को 6-3, 6-1 से हराया। अगले दौर में गफ का मुकाबला बेलिंडा बेंचिच या एलेक्जेन्डर ईला के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगा। पुरुष वर्ग में मौजूदा चैंपियन अमेरिका के बेन शेल्टन ने ब्राजील के 19 साल के जोआओ फोंसेका को एक घंटे 48 मिनट में 6-3, 7-6 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई。

ये भी पढ़ें:Delhi News: खेल : अलेक्जेंड्रोवा ने सबालेंका को पांचवीं बार हराया

सिनेर चोट के कारण सिनसिनाटी ओपन से हटे

सिनसिनाटी। घुटने की चोट के कारण विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनेर बुधवार से टोरंटो में शुरू होने वाले सिनसिनाटी ओपन से हट गए हैं। 24 वर्षीय सिनेर ने कहा, डॉक्टरों और अपनी टीम से सलाह के बाद मैंने यह फैसला किया है। मेरे दाएं घुटने में दर्द है और मैं अभी खेलने के लिए तैयार नहीं हूं। सिनेर ने लगातार दूसरी बार विम्बलडन खिताब जीतने के बाद पिछले महीने से किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। पांच ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके इटली से इस खिलाड़ी को करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने के लिए उन्हें केवल फ्रेंच ओपन जीतने की जरूरत है। सिनेर से पहले कार्लोस अल्काराज भी कलाई की चोट के कारण सिनसिनाटी ओपन से हट चुके हैं।

सामान्य प्रश्न

कोको गफ ने किस खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया?
कोको गफ ने रूस की अलीना कोर्निवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।