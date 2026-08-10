खेल : नेशनल बैंक ओपन : गफ, शेल्टन क्वार्टर फाइनल में

नेशनल बैंक ओपन : गफ, शेल्टन क्वार्टर फाइनल में टोरंटो, (नेशनल बैंक)। अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी कोको गफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रूस की अलीना कोर्निवा को हराकर नेशनल बैंक ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष वर्ग में बेन शेल्टन ने भी अंतिम आठ में जगह बना ली। रविवार को कोको गफ ने चौथे राउंड में रूस की अलीना कोर्निवा को 6-3, 6-1 से हराया। अगले दौर में गफ का मुकाबला बेलिंडा बेंचिच या एलेक्जेन्डर ईला के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगा। पुरुष वर्ग में मौजूदा चैंपियन अमेरिका के बेन शेल्टन ने ब्राजील के 19 साल के जोआओ फोंसेका को एक घंटे 48 मिनट में 6-3, 7-6 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई。

सिनेर चोट के कारण सिनसिनाटी ओपन से हटे

सिनसिनाटी। घुटने की चोट के कारण विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनेर बुधवार से टोरंटो में शुरू होने वाले सिनसिनाटी ओपन से हट गए हैं। 24 वर्षीय सिनेर ने कहा, डॉक्टरों और अपनी टीम से सलाह के बाद मैंने यह फैसला किया है। मेरे दाएं घुटने में दर्द है और मैं अभी खेलने के लिए तैयार नहीं हूं। सिनेर ने लगातार दूसरी बार विम्बलडन खिताब जीतने के बाद पिछले महीने से किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। पांच ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके इटली से इस खिलाड़ी को करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने के लिए उन्हें केवल फ्रेंच ओपन जीतने की जरूरत है। सिनेर से पहले कार्लोस अल्काराज भी कलाई की चोट के कारण सिनसिनाटी ओपन से हट चुके हैं।