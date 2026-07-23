दुनिया में 64 करोड़ भूखे, एक तिहाई को पौष्टिक आहार नसीब नहीं

जलवायु परिवर्तन के चलते खाद्यान्न संकट भी गहरा होने लगा है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 64.5 करोड़ लोग भूख का सामना कर रहे थे जबकि हर तीसरा व्यक्ति संतुलित या पौष्टिक आहार खरीदने में सक्षम था। इसके चलते दनिया में खाद्य सुरक्षा जटिल हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की नई स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशियन इन वर्ल्ड रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भूख का सामना कर रहे लोगों की संख्या कोविड से पहले की तुलना में 6.1 करोड़ अधिक हुई है। पहली बार अफ्रीका एशिया से आगे निकलकर दुनिया का सबसे अधिक भूख झेलने वाला महाद्वीप बन गया है। यह रिपोर्ट का एक पहलू है जबकि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें खाना तो मिल रहा है लेकिन वह पौष्टिक नहीं है बल्कि सिर्फ पेट भरने के लिए है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति स्वस्थ और संतुलित भोजन खरीदने में सक्षम नहीं था। इसकी वजह पौष्टिक भोजना का महंगा होना है। वर्ष 2017 के बाद से पौष्टिक भोजन की लागत में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि विकास सहायता में कटौती, वैश्विक व्यापार विवाद, उर्वरकों और ईंधन की बढ़ती कीमतें, अल नीनो और जलवायु परिवर्तन मिलकर अगले वर्ष खाद्य संकट को और गहरा सकते हैं。