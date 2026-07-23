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दुनिया में 64 करोड़ भूखे, एक तिहाई को पौष्टिक आहार नसीब नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक खाद्यान्न संकट बढ़ रहा है। 2025 में 64.5 करोड़ लोग भूख का सामना करेंगे और हर तीसरा व्यक्ति संतुलित आहार नहीं खरीद पाएगा। इस रिपोर्ट में खाद्य कीमतों में उछाल की चेतावनी भी दी गई है, जिससे आने वाले वर्षों में खाद्य संकट और भी गहरा हो सकता है।

दुनिया में 64 करोड़ भूखे, एक तिहाई को पौष्टिक आहार नसीब नहीं

जलवायु परिवर्तन के चलते खाद्यान्न संकट भी गहरा होने लगा है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 64.5 करोड़ लोग भूख का सामना कर रहे थे जबकि हर तीसरा व्यक्ति संतुलित या पौष्टिक आहार खरीदने में सक्षम था। इसके चलते दनिया में खाद्य सुरक्षा जटिल हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की नई स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशियन इन वर्ल्ड रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भूख का सामना कर रहे लोगों की संख्या कोविड से पहले की तुलना में 6.1 करोड़ अधिक हुई है। पहली बार अफ्रीका एशिया से आगे निकलकर दुनिया का सबसे अधिक भूख झेलने वाला महाद्वीप बन गया है। यह रिपोर्ट का एक पहलू है जबकि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें खाना तो मिल रहा है लेकिन वह पौष्टिक नहीं है बल्कि सिर्फ पेट भरने के लिए है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति स्वस्थ और संतुलित भोजन खरीदने में सक्षम नहीं था। इसकी वजह पौष्टिक भोजना का महंगा होना है। वर्ष 2017 के बाद से पौष्टिक भोजन की लागत में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि विकास सहायता में कटौती, वैश्विक व्यापार विवाद, उर्वरकों और ईंधन की बढ़ती कीमतें, अल नीनो और जलवायु परिवर्तन मिलकर अगले वर्ष खाद्य संकट को और गहरा सकते हैं。

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खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी संभव

यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की प्रोफेसर और जेनिफर क्लैप कहती हैं कि वैश्विक भूख लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। उनके मुताबिक भू-राजनीतिक तनाव, उर्वरक आपूर्ति में बाधाएं, व्यापारिक टकराव और जलवायु से जुड़ी चरम घटनाएं फिर से खाद्य कीमतों में उछाल ला सकती हैं। उनका कहना है कि समाधान अस्थिर वैश्विक बाजारों पर निर्भरता बढ़ाने में नहीं, बल्कि ऐसे स्थानीय और मजबूत खाद्य तंत्र बनाने में है जो लोगों को भविष्य के झटकों से बचा सकें।

लगातार बढ़ रहीं चरम मौसमी घटनाएं

रिपोर्ट में भारत का अलग से विश्लेषण नहीं है लेकिन इसके निष्कर्ष भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य वितरण योजनाओं में से एक चलाता है। इसके बावजूद बढ़ती गर्मी, अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा और अन्य चरम मौसम की घटनाएं खेती पर लगातार दबाव बढ़ा रही हैं। जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहता। इसका असर फसल उत्पादन, खाद्य कीमतों और आखिरकार लोगों की थाली तक पहुंचता है।

सामान्य प्रश्न

क्या रिपोर्ट में भूख का सामना कर रहे लोगों की संख्या कोविड से पहले की तुलना में अधिक है?
हां, रिपोर्ट के अनुसार भूख का सामना कर रहे लोगों की संख्या कोविड से पहले की तुलना में 6.1 करोड़ अधिक हुई है।
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