बाइडेन से नागरिक अधिकार कार्यकर्ता की अपील, भारत को भेजिए 6 करोड़ टीके

कोरोना की दूसरी लहर के चलते भारत इस समय गंभीर संकट में है। इस बीच कई देश भी भारत की मदद को आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता रेव जेसी जैक्सन सीनियर ने कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति के साथ राष्ट्रपति जो बिडेन से भारत को 6 करोड़ COVID-19 वैक्सीन की खुराक आवंटित करने का आग्रह किया। दोनों ने आश्वासन दिया है कि मदद पहुंच रही है।

उन्होंने बाइडेन से आग्रह करते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा पहले से घोषित की गई वैक्सीन की आठ करोड़ डोज में से कम से कम छह करोड़ डोज भारत को आवंटित की जाए। जैक्सन को भारतीय-अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने भी समर्थन दिया।

US | American civil rights activist Rev Jesse Jackson Sr along with Congressman Raja Krishnamoorthi urged President Joe Biden to allocate 60 million COVID-19 vaccine doses to India. The duo assured that help is on its way: ANI, Washington DC pic.twitter.com/xBHOf4jfED