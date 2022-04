US खुफिया एजेंसी CIA ने नंद मूलचंदानी को बनाया अपना पहला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर

अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की नियुक्ति की घोषणा की है। CIA निदेशक विलियम जे बर्न्स ने नंद मूलचंदानी को CIA के पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है।

