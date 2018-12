VIDEO: जब मॉल में अचानक पहुंची पुलिस करने लगी डांस, लोग भी हो गए हैरान

क्रिसमस आने में अब दो दिन ही बचे हैं। ऐसे में दुनियाभर में इसकी खुमारी देखने मिल रही है। फ्लोरिडा के मियामी में ऐसा ही हुआ। क्रिसमस के सीजन में एक मॉल में फ्लैश मॉब चल रहा था। अचानक यहां पुलिस ऑफिसर्स आ पहुंचे। पुलिसवालों ने पहले तो मॉब को रुकवाया और खुद ही डांस करने लगे।

जिसके देखकर वहां मौजूद लोग उनको चीयर करने लगे। इंटरनेट पर पुलिस ऑफिसर्स का डांस का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे काफी शेयर कर रहे हैं।

डांस ग्रुप के साथ डांस करने के बाद ऑफिसर्स के लिए जमकर तालियां बजीं। लोगों ने उनको खूब प्रोत्साहन दिया। इस वीडियो को सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने शेयर किया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा 'एवेंचुरा पुलिस शॉपर्स के साथ हॉलीडे सेलीब्रेट कर रही है।

देखें वीडियो

#AventuraPolice taking a moment to celebrate the holiday spirit with @AventuraMall shoppers! @cityofaventura pic.twitter.com/6Gr75b8GGH