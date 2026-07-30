लेजर तकनीक से उड़ते हुए चार्ज होंगे ड्रोन

ड्रोन चार्जिंग तकनीक

सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना और सिंघुआ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह तकनीक विकसित की है। उन्होंने ड्रोन के पंखों के नीचे पेरोव्स्काइट सामग्री से बना एक खास रिसीवर लगाया है। यह रिसीवर सोलर पैनल की तरह काम करता है। जमीन से ड्रोन पर मारी जाने वाली हरी लेजर बीम को यह रिसीवर 38.49 फीसदी दक्षता के साथ बिजली में बदल देता है, जिससे ड्रोन के प्रोपेलर को लगातार पावर मिलती रहती है। हाई-पावर लेजर के कारण ड्रोन का तापमान 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच कर उसे गर्म कर रहा था। इससे निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने एक थर्मल लेयर लगाई, जो डिवाइस को गर्म होने से बचाती है। गौरतलब है कि वर्तमान में अधिकांश ड्रोन 60 से 90 मिनट ही हवा में उड़ पाते हैं। इस नई तकनीक के सफल होने के बाद जंगलों की निगरानी, आपदा राहत कार्य, डिलीवरी और सैन्य अभियानों में ड्रोन को बिना ज़मीन पर उतारे लंबे समय तक उड़ाया जा सकेगा।