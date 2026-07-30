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लेजर तकनीक से उड़ते हुए चार्ज होंगे ड्रोन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चीन के वैज्ञानिकों ने एक तकनीक विकसित की है, जिससे ड्रोन को जमीन से लेज़र बीम द्वारा वायरलेस तरीके से चार्ज किया जा सकेगा। रिसीवर की दक्षता 38.49 प्रतिशत है, जिससे ड्रोन लंबे समय तक उड़ान भर सकेंगे। इस तकनीक से इनका तापमान नियंत्रित रखने के लिए थर्मल लेयर भी लगाई गई है।

लेजर तकनीक से उड़ते हुए चार्ज होंगे ड्रोन

वैज्ञानिकों का दावा खत्म नहीं होगी ड्रोन की बैटरी चीन का ड्रोन तकनीक में क्रांति की ओर बड़ा कदम

बीजिंग, एजेंसी। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जिससे उड़ते हुए ड्रोन को जमीन से लेजर बीम फेंककर वायरलेस तरीके से चार्ज किया जा सकेगा।

ड्रोन चार्जिंग तकनीक

सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना और सिंघुआ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह तकनीक विकसित की है। उन्होंने ड्रोन के पंखों के नीचे पेरोव्स्काइट सामग्री से बना एक खास रिसीवर लगाया है। यह रिसीवर सोलर पैनल की तरह काम करता है। जमीन से ड्रोन पर मारी जाने वाली हरी लेजर बीम को यह रिसीवर 38.49 फीसदी दक्षता के साथ बिजली में बदल देता है, जिससे ड्रोन के प्रोपेलर को लगातार पावर मिलती रहती है। हाई-पावर लेजर के कारण ड्रोन का तापमान 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच कर उसे गर्म कर रहा था। इससे निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने एक थर्मल लेयर लगाई, जो डिवाइस को गर्म होने से बचाती है। गौरतलब है कि वर्तमान में अधिकांश ड्रोन 60 से 90 मिनट ही हवा में उड़ पाते हैं। इस नई तकनीक के सफल होने के बाद जंगलों की निगरानी, आपदा राहत कार्य, डिलीवरी और सैन्य अभियानों में ड्रोन को बिना ज़मीन पर उतारे लंबे समय तक उड़ाया जा सकेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चीन के वैज्ञानिकों ने ड्रोन के चार्जिंग के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है?
चीन के वैज्ञानिकों ने लेज़र बीम द्वारा वायरलेस चार्जिंग तकनीक विकसित की है।
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