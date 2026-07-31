Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ब्रिक्स सम्मेलन में जिनपिंग की मौजूदगी पर चीन चुप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

चीन ने भारत में सितंबर में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए नई दिल्ली के प्रयासों का समर्थन किया है। हालांकि, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस सम्मेलन में भागीदारी को लेकर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। ब्रिक्स उभरते बाजारों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है।

ब्रिक्स सम्मेलन में जिनपिंग की मौजूदगी पर चीन चुप

- बीजिंग सम्मेलन को सफल बनाने के नई दिल्ली के प्रयासों का समर्थन करता है बीजिंग, एजेंसी। चीन ने गुरुवार को कहा कि वह भारत में सितंबर में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के नई दिल्ली के प्रयासों का समर्थन करता है। हालांकि, उसने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने से जुड़े सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बीजिंग में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि ब्रिक्स उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि चीन ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को बहुत महत्व देता है और इसमें सक्रिय रूप से योगदान देता है।

ये भी पढ़ें:भारत आ सकते हैं जिनपिंग, PM मोदी की पुतिन से भी होगी मुलाकात; तारिक रहमान को भी न्योता

हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए समूह की अध्यक्षता कर रहे भारत का समर्थन करते हैं। हालांकि, निंग ने इस सवाल का जवाब देने से परहेज किया कि क्या जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि आपने जिस बात का जिक्र किया है, उनके बारे में मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। मौजूदा समय में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। भारत 12-13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिसरी की चीन यात्रा और उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग सहित विभिन्न चीनी अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत से जुड़े सवाल पर निंग ने कहा कि दोनों ने कई मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Xi Jinping Delhi Latest News China अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।