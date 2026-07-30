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ब्रिक्स सम्मेलन में जिनपिंग की मौजूदगी पर चीन चुप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चीन ने नई दिल्ली के प्रयासों का समर्थन किया है ताकि सितंबर में प्रस्तावित ब्रिक्स सम्मेलन को सफल बनाया जा सके। हालांकि, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस सम्मेलन में भागीदारी के बारे में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। ब्रिक्स को उभरते बाजारों और विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना गया है।

ब्रिक्स सम्मेलन में जिनपिंग की मौजूदगी पर चीन चुप

- बीजिंग सम्मेलन को सफल बनाने के नई दिल्ली के प्रयासों का समर्थन करता है बीजिंग, एजेंसी। चीन ने गुरुवार को कहा कि वह भारत में सितंबर में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के नई दिल्ली के प्रयासों का समर्थन करता है। हालांकि, उसने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने से जुड़े सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बीजिंग में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि ब्रिक्स उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि चीन ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को बहुत महत्व देता है और इसमें सक्रिय रूप से योगदान देता है।

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हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए समूह की अध्यक्षता कर रहे भारत का समर्थन करते हैं। हालांकि, निंग ने इस सवाल का जवाब देने से परहेज किया कि क्या जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि आपने जिस बात का जिक्र किया है, उनके बारे में मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। मौजूदा समय में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। भारत 12-13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिसरी की चीन यात्रा और उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग सहित विभिन्न चीनी अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत से जुड़े सवाल पर निंग ने कहा कि दोनों ने कई मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

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