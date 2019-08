चीन का नया रॉकेट तीन सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना

वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया चीन का नया रॉकेट तीन उपग्रहों को लेकर शनिवार को पहली बार अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ। स्मार्ट ड्रैगन - 1 नाम के इस रॉकेट को 'चाइना एकेडमी ऑफ लॉंच व्हेकिल टेक्नोलॉजी (सीएएलवीटी) से संबद्ध चाइना रॉकेट कंपनी ने विकसित किया है।

यह स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 12 बज कर 11 मिनट पर पश्चिमोत्तर चीन स्थिति जियुक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि तीनों उपग्रहों को बीजिंग की तीन अलग-अलग कंपनियों ने विकिसत किया है।

