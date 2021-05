जब बिना भूकंप चीन में हिलने लगी 980 फीट ऊंची इमारत, देखिए कैसे जान बचाने को मची भगदड़ 

चीन के शेनझेन में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब यहां एक गगनचुंबी इमारत हिलने लगी। चीन की सबसे ऊंची इमारतों में से एक एसईजी प्लाजा में कंपन के बाद इसे जल्दी से खाली कराया गया। यहां शॉपिंग के लिए पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने को चीखते हुए यहां-वहां भागने लगे।

करीब 300 मीटर (980 फीट) ऊंची इमारत दोपहर 1 बजे अचानक बेवजह हिलने लगी। इमारत में मौजूद लोगों को जल्दी बाहर निकलने को कहा गया। इमरात के आसपास घूम रहे लोगों ने बील्डिंग को हिलते देखा तो वे भी भागने लगे। बाद में करीब 2:40 बजे इमारत को सील कर दिया गया है।

People are evacuating and pedestrian scrambling for safety when the SEG Plaza, a 345.8m tall building in Huaqiang North, a distinct in Shenzhen shook and swayed violently around 1pm today. #madeinchina pic.twitter.com/9ACuGLFUE2