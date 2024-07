Hindi News विदेश चीन में आर्थिक संकट और गहराया, 5 तिमाही में फिसड्डी ग्रोथ, क्या जिनपिंग पर बढ़ेगा दबाव?

चीन की अर्थव्यवस्था ने पिछली पांच तिमाही में सबसे खराब प्रदर्शन किया है और सबसे कम ग्रोथ दिखाया है। इस सप्ताह एक दशक में दो बार होने वाली बैठक से पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर दबाव बढ़ गया है।

Jagriti Kumari Mon, 15 Jul 2024 01:45 PM ब्लूमबर्ग,बीजिंग