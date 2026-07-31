चीन की विनिर्माण गतिविधियां जुलाई में घटीं
हांगकांग में, जुलाई में चीन की विनिर्माण गतिविधियां अप्रत्याशित रूप से सुस्त पड़ीं। आधिकारिक विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जून के 50.3 से घटकर जुलाई में 49.2 पर आ गया, जो पांच महीनों में पहली बार संकुचन को दर्शाता है। नए ऑर्डर और उत्पादन दोनों के उप-सूचकांक भी गिरे।
हांगकांग। चीन की विनिर्माण गतिविधियां जुलाई में अप्रत्याशित रूप से सुस्त पड़ गईं और पांच महीने में पहली बार संकुचन के दायरे में पहुंच गईं। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने शुक्रवार को बताया कि आधिकारिक विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जून के 50.3 से जुलाई में 49.2 पर आ गया। यह अर्थशास्त्रियों के अनुमान से कमजोर रहा। नए ऑर्डर का उप-सूचकांक जून के 51.2 से जुलाई में 48.5 पर आ गया जो 2023 के बाद का सबसे निचला स्तर है। वहीं, उत्पादन का उप-सूचकांक 51.4 से घटकर 49.9 पर पहुंच गया।
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