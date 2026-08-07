चीन के निर्यात की वृद्धि दर जुलाई में घटी
बैंकॉक में, उच्च प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहनों की वैश्विक मांग के बावजूद, जुलाई में चीन का निर्यात पिछले महीने की तुलना में धीमा हुआ। जुलाई में व्यापार अधिशेष 112.5 अरब डॉलर रहा, जो जून में 125.6 अरब डॉलर था। जुलाई में निर्यात में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 27.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
बैंकॉक। उच्च प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों और वाहनों की मजबूत वैश्विक मांग के बावजूद जुलाई में चीन के निर्यात वृद्धि की रफ्तार पिछले महीने की तुलना में कुछ धीमी पड़ गई। सीमा शुल्क विभाग के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, जून में 125.6 अरब डॉलर रहा चीन का व्यापार अधिशेष जुलाई में घटकर 112.5 अरब डॉलर रह गया। चीन का निर्यात जुलाई में सालाना आधार पर लगभग 24 प्रतिशत बढ़ा, जबकि इससे पिछले महीने जून में इसमें 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं, आयात जुलाई में सालाना आधार पर 27.5 प्रतिशत बढ़ा, जो जून में दर्ज 36 प्रतिशत की वृद्धि से कम रहा।
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