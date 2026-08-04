चीन ने तिब्बती काउंटी प्रमुख को हटाया
चीन ने पूर्वी तिब्बत के वरिष्ठ अधिकारी द्रुक बुम ग्याल को तिब्बती बौद्ध परंपराओं पर नए प्रतिबंध लागू करने से इनकार करने के बाद पद से हटा दिया। रिपोर्ट के अनुसार, चीनी अधिकारियों ने धार्मिक गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने और सार्वजनिक प्रार्थना आयोजनों पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे।
धर्मशाला, एजेंसी। चीन ने पूर्वी तिब्बत के वरिष्ठ अधिकारी द्रुक बुम ग्याल को तिब्बती बौद्ध परंपराओं पर नए प्रतिबंध तुरंत लागू करने से कथित इनकार के बाद पद से हटा दिया। तिब्बत टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। ग्याल ने ड्रक्कार काउंटी में कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव और काउंटी प्रमुख के रूप में तैनात थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऐसा करने से लोगों में असंतोष भड़क सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, चीनी अधिकारियों ने बौद्ध उपवास एवं साधना परंपरा के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाने तथा धार्मिक गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन निर्देशों में प्रार्थना ध्वज और धार्मिक बैनर हटाना तथा प्रत्येक घर के बाहर चीनी राष्ट्रीय ध्वज लगाना भी शामिल था।
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