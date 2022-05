अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के रास्ते तलाश रहा चीन, ताइवान पर आक्रमण की है तैयारी?

अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए चीन के सीनियर अधिकारियों ने बैंक अधिकारियों से बातचीत की है। अधिकारियों का मानना है कि मास्को के खिलाफ किए गए उपायों को बीजिंग पर भी लागू किया जा सकता है।

