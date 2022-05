ड्रैगन का ब्रेन ड्रेन प्लान, ताइवानी इंजीनियरों को मुंह मांगी सैलरी देकर तोड़ने की रच रहा साजिश

चीन ताइवान को अक्सर अपने लड़ाकू विमान के जरिए डराने की कोशिश करता रहता है। ड्रैगन अब ताइवान के इंजीनियर्स को मोटी पगार की लालच देकर आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है।

