प्रतिबंधों से रूस को ऐसे बचा रहा चीन, चुपचाप सस्ते में मॉस्को से खरीद रहा तेल

यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और प्रतिबंधों को बढ़ाए जाने पर विचार कर रहे हैं लेकिन चीनी रिफाइनर बड़ी छूट पर रूसी तेल खरीद रहे हैं।

इस खबर को सुनें