विदेश ::: चीन के बढ़ते विमानवाहक पोतों पर मंडरा रहा पनडुब्बियों का खतरा
चीन अपने विमानवाहक बेड़े का तेजी से विस्तार कर रहा है, लेकिन ये पनडुब्बी हमलों के प्रति संवेदनशील हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह स्पष्ट हुआ है कि अमेरिकी युद्धक पनडुब्बियाँ चीनी पोतों के लिए बड़ा खतरा हो सकती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी मिलकर इनको धमका सकते हैं।
चीन दुनिया भर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी को मजबूत करने के लिए तेजी से अपने विमानवाहक बेड़े का विस्तार कर रहा है, लेकिन ये विशाल युद्धपोत पनडुब्बी हमलों की चपेट में आ सकते हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। वाशिंगटन आधारित सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की हालिया रिपोर्ट में एक ऐसी रणनीति की बात कही गई जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी चीन के विमाननवाहक पोतों को धमका सकते हैं। इसमें जमीन से हमला करने वाले नेटवर्क, उपग्रह की मदद से लंबी दूरी के हवाई हमले, साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले तथा ड्रोन का इस्तेमाल शामिल है।रिपोर्ट
में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में तैनात अमेरिकी युद्धक पनडुब्बियों को चीनी विमानवाहक पोतों के लिए एक बड़ा खतरा बताया गया। इसमें कहा गया कि नौसेना की समुद्र के नीचे पता लगाने और निगरानी करने की क्षमताओं में कमियों के कारण ये अहम जहाज असुरक्षित हो सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन हिंद महासागर समेत दुनिया भर के समुद्री मार्गों में अभियानों के लिए और अधिक विमानवाहक पोत बना सकता है।
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