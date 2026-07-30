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एवरेस्ट के पास तिब्बत में चीन ने ड्रोन अनुसंधान केंद्र बनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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- सीमा निगरानी और सैन्य क्षमता मजबूत होगी बीजिंग, एजेंसी। चीन ने तिब्बत

एवरेस्ट के पास तिब्बत में चीन ने ड्रोन अनुसंधान केंद्र बनाया

- सीमा निगरानी और सैन्य क्षमता मजबूत होगी बीजिंग, एजेंसी। चीन ने तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पास उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए ड्रोन तकनीक विकसित करने के उद्देश्य से एक विशेष अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) केंद्र स्थापित किया है। इसका मकसद कठिन पर्वतीय इलाकों में सीमा निगरानी, सुरक्षा, रसद, परिवहन और आपातकालीन आपूर्ति जैसी गतिविधियों के लिए मानव रहित विमानों (यूएवी) का इस्तेमाल बढ़ाना है।

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आरएंडडी केंद्र का उद्घाटन

चीन के सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार प्लेटो ड्रोन आरएंडडी एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन 3 जुलाई को तिब्बत (शिजांग) विश्वविद्यालय में किया गया। यह चीन का पहला ऐसा पेशेवर मंच है, जो पूरी तरह ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों में ड्रोन के अनुसंधान, विकास और व्यावहारिक उपयोग के लिए समर्पित है। तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। यहां की औसत ऊंचाई 4,000 मीटर से अधिक है। कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड, दुर्गम भूभाग और तेजी से बदलते मौसम के कारण यह क्षेत्र उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन विकसित करने और उनकी परीक्षण उड़ानों के लिए उपयुक्त माना जाता है। चीन का मानना है कि यह केंद्र उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन क्षेत्र में उसे तकनीकी बढ़त दिला सकता है। इसे अमेरिका के साथ चल रही तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शिन्हुआ के अनुसार इस केंद्र की स्थापना तिब्बत विश्वविद्यालय की पठारी विज्ञान संबंधी विशेषज्ञता ने की। यह केंद्र ऐसे समय शुरू हुआ है जब अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। माउंट एवरेस्ट के आसपास उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग को दोनों देशों के बीच तकनीकी क्षमता की नई परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है।

नेपाल में ड्रोन का इस्तेमाल

नेपाल में भी चीनी ड्रोन का इस्तेमाल

हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 से नेपाल की स्थानीय कंपनी एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजी चीन की ड्रोन निर्माता कंपनी डीजेआई के भारी-भरकम ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इन ड्रोन की मदद से एवरेस्ट के ऊपरी शिविरों तक पर्वतारोहण का सामान पहुंचाया जा रहा है तथा वहां से कचरा और मानव अपशिष्ट नीचे लाया जा रहा है। इससे शेरपा गाइडों के जोखिम में कमी आई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चीन ने उच्च ऊंचाई क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए कौन सा केंद्र स्थापित किया है?
चीन ने तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पास ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए प्लेटो ड्रोन आरएंडडी एप्लीकेशन सेंटर स्थापित किया है।
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