अमेरिकी एआई मॉडल से चीन ने मजबूत किए रक्षा सिस्टम

चीन के सैन्य शोधकर्ताओं ने ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी अमेरिकी कंपनियों के उन्नत एआई मॉडल का इस्तेमाल करके अपने घरेलू एआई सिस्टम तैयार किए, ताकि चीन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया जा सके। चीन की सेना और सुरक्षा से जुड़े संस्थान अमेरिकी एआई मॉडल का उपयोग अपने विशेष एआई सिस्टम विकसित करने के लिए कर रहे हैं। यह उस समय हो रहा है, जब अमेरिका चीन की उन्नत चिप और अन्य रणनीतिक तकनीकों तक पहुंच सीमित करने की कोशिश कर रहा है।दस्तावेजों से पता चलता है कि चीनी शोधकर्ताओं ने मॉडल डिस्टिलेशन तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया। इसमें बड़े और शक्तिशाली एआई मॉडल के जवाबों और तर्कों का उपयोग करके छोटे और विशेष एआई मॉडल तैयार किए जाते हैं।