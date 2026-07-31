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अमेरिकी एआई मॉडल से चीन ने मजबूत किए रक्षा सिस्टम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चीन के शोधकर्ताओं ने ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसे अमेरिकी एआई मॉडलों का उपयोग करते हुए अपने घरेलू एआई सिस्टम बनाए हैं। यह पहल चीन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए है, जबकि अमेरिका उसकी तकनीकों पर अंकुश लगा रहा है। शोधकर्ता मॉडल डिस्टिलेशन तकनीक का उपयोग कर छोटे और विशेष AI मॉडल विकसित कर रहे हैं।

अमेरिकी एआई मॉडल से चीन ने मजबूत किए रक्षा सिस्टम

चीन के सैन्य शोधकर्ताओं ने ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी अमेरिकी कंपनियों के उन्नत एआई मॉडल का इस्तेमाल करके अपने घरेलू एआई सिस्टम तैयार किए, ताकि चीन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया जा सके। चीन की सेना और सुरक्षा से जुड़े संस्थान अमेरिकी एआई मॉडल का उपयोग अपने विशेष एआई सिस्टम विकसित करने के लिए कर रहे हैं। यह उस समय हो रहा है, जब अमेरिका चीन की उन्नत चिप और अन्य रणनीतिक तकनीकों तक पहुंच सीमित करने की कोशिश कर रहा है।दस्तावेजों से पता चलता है कि चीनी शोधकर्ताओं ने मॉडल डिस्टिलेशन तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया। इसमें बड़े और शक्तिशाली एआई मॉडल के जवाबों और तर्कों का उपयोग करके छोटे और विशेष एआई मॉडल तैयार किए जाते हैं।

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ऐसे मॉडल कम कंप्यूटिंग क्षमता में भी स्थानीय स्तर पर चलाए जा सकते हैं।

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