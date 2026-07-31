अमेरिकी एआई मॉडल से चीन ने मजबूत किए रक्षा सिस्टम
चीन के शोधकर्ताओं ने ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसे अमेरिकी एआई मॉडलों का उपयोग करते हुए अपने घरेलू एआई सिस्टम बनाए हैं। यह पहल चीन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए है, जबकि अमेरिका उसकी तकनीकों पर अंकुश लगा रहा है। शोधकर्ता मॉडल डिस्टिलेशन तकनीक का उपयोग कर छोटे और विशेष AI मॉडल विकसित कर रहे हैं।
चीन के सैन्य शोधकर्ताओं ने ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी अमेरिकी कंपनियों के उन्नत एआई मॉडल का इस्तेमाल करके अपने घरेलू एआई सिस्टम तैयार किए, ताकि चीन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया जा सके। चीन की सेना और सुरक्षा से जुड़े संस्थान अमेरिकी एआई मॉडल का उपयोग अपने विशेष एआई सिस्टम विकसित करने के लिए कर रहे हैं। यह उस समय हो रहा है, जब अमेरिका चीन की उन्नत चिप और अन्य रणनीतिक तकनीकों तक पहुंच सीमित करने की कोशिश कर रहा है।दस्तावेजों से पता चलता है कि चीनी शोधकर्ताओं ने मॉडल डिस्टिलेशन तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया। इसमें बड़े और शक्तिशाली एआई मॉडल के जवाबों और तर्कों का उपयोग करके छोटे और विशेष एआई मॉडल तैयार किए जाते हैं।
ऐसे मॉडल कम कंप्यूटिंग क्षमता में भी स्थानीय स्तर पर चलाए जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।