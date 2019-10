NASA ने जारी किया नया स्पेस सूट, PHOTOS में देखें कैसा है ये

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अगली पीढ़ी के स्पेस सूट का अनावरण किया। नासा इसे पहली बार अपने 2024 के चंद्र दक्षिण ध्रुव मिशन में इस्तेमाल करेगा। नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन ने चंद्र की खोज के लिए डिजाइन किए गए महिला और पुरुष के दो स्पेससूट की प्रतिकृति को पेश किया। नासा इसे पहली बार अपने 2024 के चंद्र मिशन के दौरान इस्तेमाल करेगा।



नासा के अनुसार लाल, सफेद और नीले रंग का यह सूट दबाव परिधान और एक जीवनदायी बैकपैक से बना है और यह अंतरिक्ष यात्रियों को विकिरण, अत्याधिक तापमान और माइक्रोमीटरोयोरिड्स से बचायेगा। यह उन्नत सूट चंद्रमा की सतह पर बहुत अधिक जटिल कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाता है।

Check out images from today's event showcasing prototypes of @NASA's 2 newest spacesuits designed for Moon to Mars exploration: 1 for launch and re-entry, and 1 for exploring the lunar South Pole! #Artemis More 📸 - https://t.co/MzGt9V5K23 pic.twitter.com/VuZwJ8VBKQ