चंद्रयान-2 और कश्मीर को लेकर चिंतित पाकिस्तान को PoK के मानवाधिकार कार्यकर्ता ने लताड़ा, ऐसे सुनाई खरी-खरी

चंद्रयान-2 को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इसरो का लोहा मान रही है। भारत की बड़ी कामयाबी को लेकर पाकिस्तान से भी कुछ लोग इसरो की तारीफ कर रहे हैं। इस बीच लंदन बेस्ड पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजाकिया ने भी भारत की तारीफ की और पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। लंदन स्थित पीओके के मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजाकिया ने कहा कि चंद्रयान -2 भारत का ऐतिहासिक मिशन है। नासा भी कह रहा है कि वे सराहना करते हैं कि भारत ने यह यात्रा की। वे कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोशिश करने वाले ही असफल हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मगर फवाद चौधरी, शेख राशिद आप क्या कर रहे हैं?

उन्होंने आगे पाकिस्तान के मंत्रियों को लताड़ लगाई और कहा कि आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप रैलियां निकाल रहे हैं। क्या यही आपका काम है? फवाद चौधरी आप विज्ञान मंत्री हैं। रिक्शा और साइकिल से बाहर आइए। इस देश के भविष्य के बारे में सोचिए। इस वक्त जब हर जगह मेट्रो है, आप रिक्शा में ही हो। यह आपका मानक है!

Arif Aajakia: You're fooling people. You're taking out rallies. Is that your job? Fawad Chaudhary you're Minister for Science. Come out of rickshaws&bicycles. Think about future of this country. In the age when there's metro everywhere you're in rickshaws. This is your standard! https://t.co/cB8w8n1FsS