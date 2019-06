जब फेसबुक लाइव में बिल्ली के जैसे नजर आए पाकिस्तानी मंत्री

पाकिस्तान में फेसबुक लाइव वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के एक मंत्री संवाददाता सम्मेलन के दौरान फेसबुक लाइव में गलती से कैट फिल्टर लग जाने से बिल्ली के जैसे नजर आने लगे। एक मीडिया रिपोर्ट से यह जानकारी दी गई।

डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक खैबर पख्तुनख्वा प्रांत के सूचना मंत्री शौकत युसूफजई और उनके मंत्रियों के बिल्ली के कान और मूंछ लगी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं।

यह संवाददाता सम्मेलन प्रांतीय विधानसभा के हाल ही में लिए गए फैसलों के बारे में थे लेकिन गलती से कैट फिल्टन लग जाने की वजह से इंटरनेट पर इन मंत्रियों की तस्वीरों में लोग ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।

So this happened today when PTI's SM team forgot to turn off the cat filter while live streaming a press conference on Facebook. @SAYousafzaiPTI looks kinda cute pic.twitter.com/IjjJrua7DL