सड़क पर अचानक होने लगी पैसों की बारिश, उठाने की लग गई होड़

न्यू जर्सी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक सड़क पर अचानक से पैसें उड़ने लगे जिसे उठाने के लिए लोग दौड़ पड़े। रदरफोर्ड पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि पैसों से भरा ट्रक रूट नंबर 3 से गुजर रहा था। तभी अचानक उस ट्रक से पैसे उड़ने लगे। घटना न्यू यॉर्क के बाहर मेटलाइफ स्टेडियम में हुई। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग सड़क से पैसे उठा रहे हैं।

ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि वहां से जाने वालों का तो क्रिसमस मन गया। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि जिसने घटनास्थल से पैसे उठाए हैं वो वापस कर दें। हम किसी पर चार्ज नहीं लगाएंगे, हम बस चाहते हैं कि पैसे वापस ट्रक में आ जाएं। पुलिस ने बताया कि दरवाजे के लॉक में कुछ परेशानी के कारण ऐसा हुआ।

Approx 8:30am ERPD received calls of an armored truck spilling cash along Rt 3 West, motorists exited vehicles attempting to remove cash causing multiple MV Crashes. Detectives are investigating. We ask any person with info or video of this incident, call ERPD 201-438-0165