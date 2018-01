इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुंच गई कार, हुआ ऐसा हादसा

कैलिफॉर्निया की इस इमारत की यह फोटो देखकर तो आप भी हैरान होंगे कि एक कार कैसे इस घर की दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। दरअसल रविवार को कैलिफॉर्निया के सेंता एना बिल्डिंग के डेंटल ऑफिस में एक कार लटकी हुई मिली है।

सेंता एना पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि सफेद रंग की सेडान कार आधी बाहर और आधी अंदर हालत में लटकी हुई थी। अमेरिकी फायर डिपार्टमेंट के अनुसार कार डिवाइडर से टकराई और हवा में उड़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच गई।

OCFA on scene in SANTA ANA of a vehicle into a building. One person still trapped inside the vehicle. pic.twitter.com/sWmtovu0Kd