PAK:जेल में बंद कुलभूषण जाधव 25DEC को करेंगे मां-पत्नी से मुलाकात

पाकिस्तान मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन अपनी पत्नी एवं मां से मिलने की इजाजत देगा। मानवीय आधार पर जाधव की मां के लिए भारत के वीजा मांगने के कुछ महीने बाद पाकिस्तान ने यह अनुमति दी है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि जाधव को 25 दिसंबर को अपनी पत्नी एवं मां से मिलने की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने कहा, ‘हमने इस फैसले से भारत को अवगत करा दिया है।’ मुलाकात के दौरान भारतीय उच्चायोग से एक कर्मचारी भी मौजूद रहेगा।

सुषमा ने पहले चर्चा की थी

इससे पहले, 10 नवंबर को पाकिस्तान जाधव की पत्नी को उससे मुलाकात की अनुमति देने पर सहमत हो गया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल में भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोहैल महमूद से जाधव मामले पर चर्चा की थी। तब, पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने की मंजूरी यह कहते हुए नहीं दी कि यह जासूसी संबंधी मामलों में लागू नहीं होता है।

क्षमा याचिका लंबित

जाधव ने क्षमादान की मांग करते हुए पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के पास अपील दायर की थी, जो अब भी लंबित है। अक्तूबर में पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि वह जाधव की क्षमादान याचिका पर फैसले के बेहद करीब है।

जाधव पर विवाद जारी

पाकिस्तान का दावा है कि ईरान से पाकिस्तान में कथित तौर पर घुसे जाधव को उसके सुरक्षा बलों ने पिछले साल तीन मार्च को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था। बहरहाल भारत इस बात पर कायम है कि नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद ईरान में कारोबार कर रहे जाधव को वहां से अगवा किया गया।

आईसीजे से फांसी पर रोक है

जासूसी एवं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों पर अप्रैल में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव (47) को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। भारत की अपील पर मई में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव की सजा पर रोक लगा दी थी। आईसीजे ने पाकिस्तान को 13 दिसंबर तक अदालत के समक्ष अपना जवाब या निवेदन पत्र दाखिल करने के लिए कहा है ताकि वह मामले में आगे की कार्यवाही शुरू कर सके।



Pakistan has agreed to facilitate the visit of mother and wife of Kulbhushan Jadhav and assured us of their safety, security and freedom of movement in Pakistan. /5