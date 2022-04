पीएम मोदी से मुस्लिमों पर सवाल करने में डर गए बोरिस जॉनसन! ब्रिटिश संसद में गूंजा बुलडोजर मुद्दा

ब्रिटिश संसद में विपक्ष ने आरोप लगाया कि बोरिस भारत दौरे के दौरान पीएम मोदी से मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल करने से डर गए। बोरिस के बुलडोजर की सवारी करने पर भी सवाल किया गया।

