गजब: इस शख्स को हुई 472 साल की जेल, बच्चों के साथ करता था ये काम

अमेरिका में एक शख्स को बच्चों की तस्करी और यौन शोषण के जुर्म में 472 साल की जेल हुई है। अमेरिका में इतिहास में मानव तस्करी में यह सबसे लंबे समय की सजा है। पीड़ित के वकील की मांग थी कि दोषी को कम से कम 600 साल की सजा दी जाए।

31 साल के ब्रॉक फ्रैंकलिन नाम के शख्स को मंगलवार को स्थानीय अदालत जज पीटर मिशील्सन ने सजा सुनाई। इससे पहले अदालत ने अरोपी फ्रैंकलिन को इसी साल मार्च में मामले में दोषी पाया था। फ्रैंकलिन पर आरोप था कि उसने 30 बार से ज्यादा नाबालिग लड़कियों और महिलाओं वाला सेक्स रैकेट चलाया जोकि कोलार्डो के संगठित अपराध नियंत्रण कानून का उल्लंघन है। इस काननू के तहत बच्चों से वेश्यावृत्ति कराना, मानव तस्करी और यौन शोषण आते हैं।

कोलार्डो (अमेरिका का एक राज्य) के अटॉर्नी जनरल ने मामले पर मीडिया से कहा कि 400 की सजा से पूरे देश में एक कड़ा संदेश गया है कि सरकार बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले इस तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगी।

पीड़िता की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों ने अदालत को बताया कि दोषी फ्रैंकलिन बच्चों को अपने वश में करने के लिए नशीले पदार्थ और हिंसा का प्रयोग करता था। वह बच्चों को डरा धमकाकर नियममित रूप से संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था और ऑनलाइव सेवा के जरिए वेश्यावृत्ति का धंधा करता था। यह अपराध के शहर के कई महंगे होटलों में अंजाम दिया जाता था।

Brock Franklin gets nation’s longest human-trafficking sentence. Prosecuted with assistance from @FBIDenver & @COAttnyGeneral Release: https://t.co/aJbXOTZj1f pic.twitter.com/7ZLGLUFd5w