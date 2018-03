ब्रिटिश ऑनलाइन फैशन कंपनी ने 17,000 बैग्स में कर दिया spelling mistake और फिर..

टाइपो एरर बहुत ही सामान्य बात है। लेकिन अगर एक बड़े ब्रेंड के 17,000 बैग्स में टाइपो एरर हो जाए तो.. ब्रिटिश ऑनलाइन फैशन कंपनी asos ने अपने 17 हजार बैग्स में प्रिंट के दौरान गलती कर दी। asos ने प्रिंट के दौरान online को onilne का दिया।

इसके बाद कंपनी के ओर से ट्वीट कर इसकी सफाई दी। ट्वीट पर कहा कि हां हमने प्रिंट के दैरान गलती कर दी है, हम इसे लिमिटेड एडिशन का नाम दे रहे है।



Ok, so we *may* have printed 17,000 bags with a typo. We’re calling it a limited edition. pic.twitter.com/wTpKNid4V5