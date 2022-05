ब्रिटेन का दावा- यूक्रेन के दो शहरों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा रूस, नाम भी बताया

ब्रिटेन की सेना का कहना है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के क्रामातोर्स्क और सेवेरोदोनेत्स्क शहरों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। ब्रिटिश सेना ने युद्ध के बारे में दैनिक ब्रीफिंग में यह दावा किया है।

