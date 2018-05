दुल्हन की ड्रेस में बस चलाकर अपनी शादी में पहुंची महिला, देखें Viral Video

चीन में एक दुल्हन ने ऐसा काम किया है, जिसकी कल्पना करना भी भारत में अजीब माना जाएगा। इस घटना को जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। इस दुल्हन ने रीति-रिवाजों को दरकिनार करके खुद अपनी बारात निकाली। चीन के पीपल्स डेली की के मुताबिक, दुल्हन खुद बस चलाकर अपनी शादी तक पहुंची। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वह रास्ते में दूल्हे को लेने के लिए भी रुकी। यहां से वे दोनों शादी के वेन्यू तक पहुंचे।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी बार देखा जा रहा है। दुल्हन द्वारा चलाई गयी बस गुब्बारों से भरी थी, जिसके बाहर कपल की खूबसूरत तस्वीर लगी थी। दूल्हा-दुल्हन शादी के जोड़े में थे। दुल्हन ने कहा- ''सभी को बिना प्रदूषण के रहना पसंद है। हमने कार की जगह लो कार्बन की बस में जाने का सोचा।'' वीडियो में देखा जा सकता है कि पास में ही दूल्हा फूलों के गुलदस्ते के साथ बैठा हुआ है। जैसे ही वो वेन्यू में पहुंचते हैं तो सभी लोग उनके स्वागत में खड़े रहते हैं। आपको बता दें कि यह महिला वास्तविक जिंदगी में भी बस चालक है।

