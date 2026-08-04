ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रमुखों ने साझा किए अनुभव
लखनऊ। विशेष संवाददाता ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (एनएसओ) के प्रमुखों
लखनऊ। विशेष संवाददाता ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (एनएसओ) के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक में भारत में ‘परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी’ विषय पर चर्चा की गई। इसमें ब्रिक्स के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, विचारकों, नागरिक समाज संगठनों और तकनीकी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।
डिजिटल प्लेटफार्म के उपयोग का अनुभव
दूसरे दिन, ‘ब्रिक्स सहयोग की संभावनाओं के लिए साझा नवाचार क्षेत्रों की पहचान’ भारत और मिस्र ने सर्वेक्षण और जनगणना डाटा संग्रहण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के अपने अनुभव साझा किए। भारत ने पेपर आधारित सर्वेक्षण से आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों जैसे ई-सिग्मा के इस्तेमाल से हुए बदलाव के अनुभव साझा किए। ई-सिग्मा एक कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) सक्षम प्लेटफॉर्म है, जिसे बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षणों को क्लाउड-आधारित आर्किटेक्चर में एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिस्र ने अपने आधिकारिक आंकड़े तैयार करने में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रकाश डाला।
सांख्यिकी में नवीनतम प्रगति
भारत ने राष्ट्रीय लेखा प्रणाली-2025 के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप प्रस्तुत किया और आधिकारिक सांख्यिकी में प्रशासनिक डाटा के प्रभावी उपयोग का प्रदर्शन किया। चीन ने 2025 एसएनए ढांचे को लागू करने में अपनी प्रगति और प्रारंभिक व्यावहारिक अनुभवों को साझा किया। वहीं, ब्राजील ने वैकल्पिक डाटा स्रोतों, विशेष रूप से बढ़ते ई-कॉमर्स और मध्यस्थ प्लेटफार्मों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऑनलाइन डेटा के एकीकरण को प्रदर्शित किया। ब्राजील ने इस बात पर जोर दिया कि गैर-पारंपरिक डाटा मौजूदा स्रोतों का पूरक हो सकता है।
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