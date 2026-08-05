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ब्रिक्स बैठक : फरार अपराधियों के लिए साझा नेटवर्क पर सहमति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हैदराबाद में ब्रिक्स के भ्रष्टाचार-रोधी कार्य समूह की बैठक में, भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बनी कि अंतरराष्ट्रीय अपराधियों के मामलों में सहयोग बढ़ाने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों का नेटवर्क बनाया जाएगा। इस पहल से फरार अपराधियों का पता लगाने और प्रत्यर्पण को बढ़ावा मिलेगा।

ब्रिक्स बैठक : फरार अपराधियों के लिए साझा नेटवर्क पर सहमति

हैदराबाद, एजेंसी। ब्रिक्स देशों के भ्रष्टाचार-रोधी कार्य समूह (एसीडब्ल्यूजी) की बैठक में बुधवार को वांछित अपराधियों के मामले में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए ब्रिक्स के कानून प्रवर्तन अधिकारियों का नेटवर्क बनाने के भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बनी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने यहां ब्रिक्स भ्रष्टाचार-रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी की। आधिकारिक बयान के अनुसार, सदस्य देशों ने प्रस्तावित नेटवर्क के उद्देश्य, दायरे और कामकाज के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही अधिकारियों के स्तर पर एक समर्पित मंच बनाने के लिए बातचीत जारी रखने पर भी सहमति जताई।

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बयान में कहा गया कि इस पहल से फरार अपराधियों का पता लगाने, उनके प्रत्यर्पण में सहयोग बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत होने की उम्मीद है।बैठक में सदस्य देशों ने विदेशों में छिपाई गई अवैध संपत्तियों की बरामदगी से जुड़े अपने अनुभव और व्यवस्थाएं भी साझा कीं। अधिकारियों के अनुसार, बैठक के निष्कर्ष भ्रष्टाचार-रोधी और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को और मजबूत करने में मदद करेंगे। ब्रिक्स दुनिया के 11 प्रमुख उभरते बाजारों और विकासशील देशों का एक समूह है। इसके सदस्य देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

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