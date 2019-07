Viral Video: तीन साल बाद आंखों की रोशनी पाकर रोया किशोर

नेपाल के एक किशोर का दिल छू लेने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। रोशन थींग (13 वर्ष) की तीन साल पहले आंखों की रोशनी चली गई थी, पर अब वह फिर से दुनिया देख सकता है। यह करिश्मा डा. संदुक रूई ने कर दिखाया है, जो एक सर्जन हैं।

वायरल वीडियो में रोशन आंखों से पट्टी खुलने के बाद सर्जन को पहली बार देख भावुक होता दिख रहा है। वह उनके चेहरों को अपने हाथों से छू-छूकर रोने लगता है। यह भावुक कर देने वाला वीडियो ओम आस्था राय नामक एक पत्रकार ने तीन जुलाई को ट्विटर पर साझा किया था।

यह वीडियो आप भी यहां देख सकते हैं-

Roshan Thing, 13, can't hold himself back after being able to see the world again.



He pours all his love on Dr Sanduk Ruit, who used his magic to give the boy eyesight. 😘



I was really praying for him, and I was really happy to capture this moment. pic.twitter.com/3fv2Q86EDu