रूसी हमले के बीच अचानक यूक्रेन पहुंचे बोरिस जॉनसन, जेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर घूमते दिखे; VIDEO

24 फरवरी को रूस द्वारा आक्रमण शुरू करने के बाद से किसी जी-7 नेता की यह पहली यात्रा थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 120 बख्तरबंद वाहनों और नई एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम का वादा किया है।

एजेंसी,कीव। Himanshu Jha Sun, 10 Apr 2022 08:57 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.