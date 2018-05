उड़ान भरते ही क्रैश हुआ क्यूबा एयरलाइंस का प्लेन बोइंग 737, 100 लोगों की मौत

क्यूबा की राजधानी हवाना के प्रमुख हवाई अड्डे से एक बोइंग-737 यात्री विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। क्यूबा के सरकारी टेलीविजन चैनल क्यूबा टीवी ने इस बात की जानकारी दी। विमान का मलबा हवाना से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण में बोयरोस के कृषि क्षेत्र में बरामद किया गया।

क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल ने बताया कि विमान में यात्रियों समेत चालक दल के कुल 114 लोग सवार थे। इस हादसे में केवल तीन लोग जीवित बच पाए हैं जोकि गंभीर रूप से घायल हैं। यह विमान घरेलू उड़ान के तहत हवाना से होलगन जा रहा था। इस विमान में पांच बच्चों समेत कुल 105 यात्री सवार थे। इसके अलावा विमान में चालक दल के नौ सदस्य भी मौजूद थे।

राष्ट्रपति कनेल ने बताया कि विमान दुर्घटना के बाद लगी आग को बुझा लिया गया है और प्रशासन ने मारे गए लोगों के शवों की पहचान करनी शुरू कर दी है। प्रशासन विमान दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहा है।

#CORRECTION More than 100 passengers* killed after aircraft Boeing 737-200 crashed in Cuba on takeoff from Havana: state media (Original tweet will be deleted)