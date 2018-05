कनाडा में भारतीय रेस्टोरेंट में धमाका, 15 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक

कनाडा के ओंटारियो में एक इंडियन रेस्टोरेंट में धमाका हुआ है। धमाके में 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिनमे से तीन की हालक ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। घटना के बारे में सूचना मिलते हीं पुलिस और बम निरोधकर दस्ता टीम भी तुरंत मौके पर पहुंच चुके हैं। साथ ही घायलों के इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

धमाके के बाद से आसपास के सभी रेस्टोरेंट और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। कनाडा की लोकल मीडिया रिपोर्ट की मानें तो धमाके से पहले दो लोगों ने वहां जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद वहां धमाका हो गया। हालांकि धमाका किसने किया, क्या इसमें किसी संगठन का हाथ था इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिली है।

2nd male described as 5’9”-5’10”, fair skin, thin build, faded blue jeans, dark zip-up hoodie hood pulled over head, grey t-shirt, dark coloured skate shoes, face covered. Looking for public’s assistance in identifying the parties that fled following the explosion.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6