अफगानिस्तान की मस्जिद में नमाज के वक्त धमाका, 18 लोगों की मौत

पूर्वी अफगानिस्तान स्थित एक मस्जिद में शुक्रवार को नमाज के दौरान हुए 2 धमाके में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और अन्य 50 घायल हुए हैं। प्रांतीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

प्रांतीय पुलिस के प्रवक्ता मुबरेज अट्टल ने एएफपी को बताया कि धमाका नंगरहार प्रांत के हस्का मीना जिले में हुआ जिसमें कम से कम 50 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि धमाके में मारे गए सभी लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में एकत्र हुए थे।

At least 18 people killed and nearly 50 others wounded in two blasts inside a mosque in Nangarhar province during prayers today, local officials confirmed: TOLO News