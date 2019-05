इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी बधाई

लोकसभा चुनाव में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भारी जीत के संकेत आने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें बधाई दी है।

नेतन्याहू ने हिंदी में ट्वीट किया है कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, आपकी प्रभावशाली चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। ये चुनावी नतीजे एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपके नेतृत्व को साबित करते हैं। हम साथ मिलकर भारत और इजरायल के बीच घनिष्ट मित्रता को मजबूत करना जारी रखेंगे। बहुत बढ़िया, मेरे दोस्त।

Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu congratulates Prime Minister #NarendraModi, says, "will continue to strengthen our friendship between India and Israel". pic.twitter.com/zF9o2iHadE