भारत के मास्टरस्ट्रोक से चारों खाने चित्त इमरान पर बरसे बिलावल, बोले- अब मुजफ्फराबाद बचाने के पड़े लाले

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के मुद्दे पर दुनियाभर के तमाम देशों से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) पर अब अन्‍य दलों के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो (Bilawal Bhutto) ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया है।

Bilawal Bhutto Zardari,Pakistan Peoples Party Chairman: Our Kashmir policy earlier was how to capture Srinagar, but now under Imran Khan because of his greed and failures our policy is how to save Muzaffarabad (capital of PoK) pic.twitter.com/COzBS5Z6H7