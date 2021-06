पद से हटने के बाद भी पीएम की कुर्सी पर बैठ गए बेंजामिन नेतन्याहू, देखें- जब उठने को कहा गया

इजराइल की संसद में नई सरकार को स्थापित करने के लिए मतदान के बाद, बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री की सीट पर वापस बैठ गए, लेकिन उन्हें अपनी नई जगह लेने के लिए कहा गया। 12 साल के लंबे कार्यकाल के बाद इजरायल के पीएम की सीट अब नेतन्याहू की नहीं थी, क्योंकि बहुमत के के साथ उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा गठित हॉजपॉज गठबंधन ने इसे जीत लिया है। नफ्ताली बेनेट को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है।

वायरल हुए इस वीडियो में नेतन्याहू को विजेताओं के जश्न के बाद पीएम की सीट पर बैठे हुए दिखाया गया है। हालांकि बाद में उन्हें हटने के लिए कहा गया। कई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के अनुसार, "पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं।"

इज़राइल के प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल का कार्यकाल 13 जून को समाप्त हो गया। आठ दलों के गठबंधन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वह अपने उत्तराधिकारी नफ्ताली बेनेट के साथ एक फोटोशूट में भी शामिल नहीं हुए। रिपोर्टों के अनुसार, नेतन्याहू ने फोटोग्राफरों को दक्षिणपंथी पार्टी के नेताओं के साथ अपनी सोमवार की बैठक के किकऑफ को कैप्चर करने की अनुमति दी, जिन्होंने उनका समर्थन किया और वे अब विपक्ष का हिस्सा हैं।

When Benjamin Netanyahu was unseated as Israel's prime minister by a vote in the Knesset (parliament), he forgot to leave the premier's seat after he greeted Naftali Bennett, the new Israeli PM.



