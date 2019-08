पीएम मोदी-डोनाल्ड मुलाकात के पहले ट्रंप प्रशासन ने बताया, किन मुद्दों पर होगी बात

फ्रांस में जी-7 बैठक से इतर प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रविवार को मुलाकात होने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें वैश्विक मंदी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी।

सीनियर ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक को लेकर काफी उत्सुक है, जहां पर सामरिक साझेदारी पर बात होगी। इसके साथ ही, रक्षा सहयोग, आतंकवाद और व्यापार पर सहयोग को बेहतर करने पर चर्चा होगी।

Senior US administration official: President Trump is very much looking forward to his meeting with PM Modi, where they will discuss the strategic partnership and how they can cooperate more closely on issues like defense cooperation, counter terrorism, and trade. (file pic) pic.twitter.com/2XrxTdI0Ai