मैं मेहुल चोकसी की गर्ल फ्रेंड नहीं...सामने आई मिस्ट्री गर्ल की आवाज, सुनें रिश्तों पर क्या कहा

भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ लोन घोटाला कर भागे मेहुल चोकसी से रिश्तों के चलते चर्चा में आई बारबरा जबारिका की आवाज भी अब सामने आई है। मेहुल चोकसी से रिश्तों को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बारबरा ने कहा, 'मैं कई बार यह स्पष्ट कर चुकी हूं कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं और न ही वह मेरा शुगर डैडी है। मेरे पास खुद की इनकम है और कारोबार है। मुझे उसके कैश, सपोर्ट, होटल बुकिंग, फेक ज्वैलरी या फिर अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं है।' इसके अलावा मेहुल चोकसी की ओर से दी जा रही किडनैपिंग की थ्योरी को भी बारबारा ने खारिज किया है।

बारबरा ने कहा कि अब तक मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अपहरण की बात गलत है। जो भी लोग एंटीगुआ के जॉली हार्बर इलाके के बारे में जानते हैं, उन्हें पता होगा कि वहां से किसी को भी किडनैप करना असंभव है। वह जगह एकदम सेफ है और फैमिली एरिया है। बता दें कि मेहुल चोकसी ने आरोप लगाया है कि उसका एंटीगुआ में बारबरा के घर से 8 से 10 लोगों ने अपहरण कर लिया था। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में बारबरा को मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड बताया गया था। बारबरा ने कहा कि यदि आप मेरी राय लेंगे तो मुझे लगता है कि वह अंत में क्यूबा में जाना चाहता था।

#WATCH | I made this clear in a few interviews that I wasn't his (Mehul Choksi_ girlfriend & he's not my sugar daddy or anything like that. I've my own income & business. I don't need his cash, support, hotel booking, fake jewellery, or anything like that: Barbara Jabarica to ANI pic.twitter.com/LspZTGGR7T