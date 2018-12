Santa बनकर अस्पताल में पहुंचे बराक ओबामा, सभी हो गए शॉक्ड

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा (Barack Obama) वॉशिंगटन के अस्पताल में सेंटा बनकर पहुंचे। बच्चों के अस्पताल में सिर पर लाल टोपी और कंधे पर झोला लेकर पहुंचे ओबामा को देखकर सभी चौंक गए। उन्होंने बच्चों के साथ काफी समय बिताया और बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए। बराक ओबामा को देख पूरे स्टाफ ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। वहीं ओबामा ने भी उनका शुक्रिया किया। साथ ही ट्विटर पर बराक ओबामा के इस विज़िट का वीडियो भी शेयर किया।

ओबामा ने कहा कि उन्हें अस्पताल में मौजूद बच्चों और उनके परिवार वालों से बात करके बहुत अच्छा लगा। साथ ही यह भी कहा कि इस अवस्था में दो बेटियों के पिता होने नाते मेरे लिए सबसे जरूरी यही होगा कि बच्चों की अच्छे से देखभाल करने वाले हमेशा आस-पास हों।

Merry Christmas and happy holidays to the extraordinary kids, families, and staff at Children’s National. And thanks for humoring me as your stand-in Santa. https://t.co/mFmYCVk7cr