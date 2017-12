सोशल मीडिया: बराक ओबामा के इस ट्वीट को 2017 में मिले सबसे ज्यादा लाइक्स

ट्विटर पर हर समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप छाये रहते हैं। लेकिन ट्वीट की लोकप्रियता के मामले में उनके पूर्ववर्ती अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबमा उनसे आगे निकल गए। 2017 में बराक ओबामा के एक ट्वीट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिले हैं।

ट्वीटर ने अपने वार्षिक समीक्षा में बताया है कि वर्जीनिया के शर्लोट्सविले में हुई नस्लीय हिंसा को लेकर अगस्त के महीने में बराका ओबामा की तरफ से किया गया ट्वीट ना सिर्फ साल 2017 का सबसे ज्यादा पसंदीदा ट्वीट बना बल्कि 30 करोड़ (300 मिलियन) से भी अधिक यूजर्स वाले ट्विटर के इतिहास का भी सबसे पसंदीदा ट्वीट रहा।

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm