पाकिस्तान में आर्मी के सपोर्ट में लगे बैनर, बाजवा का विरोध कर रहे इमरान खान के समर्थकों पर पलटवार

पाकिस्तान सचिवालय के अधिकारियों के एक समूह ने भी यहां इसी तरह का प्रदर्शन किया। इस बीच रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना और उसके प्रमुख के खिलाफ दीवारों पर भड़काऊ नारे लिखते हुए पाया गया था।

इस खबर को सुनें